Video Incendiu de proporţii la un complex turistic din Hunedoara. 300 de metri pătraţi au ars, pagubele sunt uriaşe

Un incendiu de proporţii a făcut una cu pământul un complex turistic din judeţul Hunedoara.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 15:40

Vâlvătaia a pornit de la o magazie, însă s-a extins cu repeziciune şi spre construcţia principală. Misiunea salvatorilor a fost una contracronometru, iar asta pentru că flăcările riscau să ajungă şi la clădirea alăturată, folosită ca unitate de cazare.

Cinci persoane care se aflau înăuntru au reuşit să fugă la timp din calea pericolului. În cele din urmă, incendiul a fost stins însă pagubele sunt uriaşe - 300 de metri pătrați arşi complet.

hunedoara incendiu pompieri
