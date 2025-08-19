Un incendiu violent a izbucnit în Delta Dunării. Aproximativ 50 de hectare de vegetaţie uscată şi pădure au fost făcute scrum.

ISU Tulcea a intervenit pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la vegetaţie uscată şi fond forestier, în zona Sireasa din Delta Dunării.

Din cauza faptului că zona afectată este inaccesibilă echipajelor terestre, în sprijinul forţelor de intervenție a fost alocat un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.

Aeronava a efectuat o recunoaştere aeriană a zonei, iar ulterior a aruncat cu apă pentru limitarea şi lichidarea incendiului.

De asemenea, pompierii au acţionat cu o ambarcaţiune pentru facilitarea intervenţiei, iar la misiune au participat şi lucrători ai Ocolului Silvic.

