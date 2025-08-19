Antena Meniu Search
Video Incendiu de vegetaţie în Delta Dunării. Zeci de hectare au fost înghiţite de flăcări

Un incendiu violent a izbucnit în Delta Dunării. Aproximativ 50 de hectare de vegetaţie uscată şi pădure au fost făcute scrum.

de Andreea Filip

la 19.08.2025 , 08:42

ISU Tulcea a intervenit pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la vegetaţie uscată şi fond forestier, în zona Sireasa din Delta Dunării.

Din cauza faptului că zona afectată este inaccesibilă echipajelor terestre, în sprijinul forţelor de intervenție a fost alocat un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI.

Aeronava a efectuat o recunoaştere aeriană a zonei, iar ulterior a aruncat cu apă pentru limitarea şi lichidarea incendiului.

De asemenea, pompierii au acţionat cu o ambarcaţiune pentru facilitarea intervenţiei, iar la misiune au participat şi lucrători ai Ocolului Silvic.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

delta incendiu vegetatie
