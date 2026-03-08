Antena Meniu Search
Incendiu de vegetație într-o pădure din Maramureş, în apropierea punctului turistic "Două Veverițe"

Un incendiu puternic de vegetaţie uscată a izbucnit duminică în apropierea punctului turistic "Două Veveriţe", situat în pădurea Lăpuşel, lângă Drumul Naţional 1C, relatează Agerpres.  

de Denisa Vladislav

la 08.03.2026 , 16:56
Incendiu de vegetaţie de proporții în Maramureș, lângă u punct turistic - Sursa: Profimedia/ Imagine cu scop ilustrativ

A ars vegetație uscată și litieră, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Adriana Şanta.

"Forţe de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş intervin în aceste momente pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu de vegetaţie uscată şi litieră, izbucnit în zona împădurită din proximitatea complexului "Două Veveriţe", în localitatea Lăpuşel (...) Incendiul este parţial localizat", a spus Adriana Şanta, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş

Potrivit sursei citate, la faţa locului intervin pompieri din cadrul Detaşamentului Baia Mare şi ai Secţiei din comuna Fărcaşa, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

De asemenea, au fost trimise în sprijin o autospecială de mare capacitate, de 10.000 de litri, împreună cu sistemul AbRoll, precum şi un vehicul de teren (UTV) destinat intervenţiilor în zone greu accesibile.

Totodată, a fost solicitat sprijinul pompierilor voluntari din UAT Lăpuşel şi Fărcaşa, precum şi al personalului silvic din cadrul Ocolul Silvic Şomcuta Mare.

