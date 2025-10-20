Antena Meniu Search
Incendiu devastator în Prahova. O casă a izbucnit în flăcări, vecinii au sunat imediat la 112

Incendiu de proporţii în satul Podgoria, din comuna prahoveană Tătaru. O casă s-a făcut scrum, după ce flăcări uriaşe au izbucnit în zona acoperișului.

Îngroziți, vecinii au sunat imediat la 112, iar în zona au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și o ambulanță SMURD.

Suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 350 metri pătraţi, dar pompierii au acționat astfel încât să nu există pericolul de propagare la celelalte locuințe.

Potrivit salvatorilor, în urma incendiului nu au existat victime. Pompierii trebuie să stabilească acum de la ce au pornit flăcările.

