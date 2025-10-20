Incendiu de proporţii în satul Podgoria, din comuna prahoveană Tătaru. O casă s-a făcut scrum, după ce flăcări uriaşe au izbucnit în zona acoperișului.

Îngroziți, vecinii au sunat imediat la 112, iar în zona au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și o ambulanță SMURD.

Suprafața afectată de incendiu a fost de aproximativ 350 metri pătraţi, dar pompierii au acționat astfel încât să nu există pericolul de propagare la celelalte locuințe.

Potrivit salvatorilor, în urma incendiului nu au existat victime. Pompierii trebuie să stabilească acum de la ce au pornit flăcările.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰