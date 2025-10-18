Incendiu în Bucureşti, la o zi după tragedia din Rahova. Focul a izbucnit la subsolul unui bloc din Sectorul 6

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei. La faţa locului au fost emise zece autospeciale ale pompierilor, iar incendiul a fost localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblu de blocuri de zece etaje, unde funcţionează un centru spa, pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Din clădirea în cauză au fost evacuate 45 de persoane. O persoană afectată de arsuri este în grija echipelor de intervenție.

Potrivit ISU BIF, continuă acțiunea de lichidare a incendiului și de ventilare a spațiilor.

Pentru localizarea şi lichidarea incendiului s-a constituit dispozitivul de intervenţie de pe două laturi ale clădirii. Incendiul a fost localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. În prezent, se lucrează la lichidarea acestuia şi la ventilarea spaţiilor.

Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile de acces pentru intervenţia salvatorilor.

