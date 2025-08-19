Video Incendiu în Mamaia Nord. O rulotă a ars complet, flăcările s-au extins la un bloc de apartamente
Incendiu puternic, ieri, în staţiunea Mamaia Nord, judeţul Constanţa! O rulotă a luat foc şi flăcările s-au extins rapid la un bloc nou de apartamente din apropiere.
Bunurile din apartamentul de la parter au fost afectate, iar vehiculul s-a transformat într-un morman de fiare. Rulota aparţinea proprietarului blocului şi era folosită pentru depozitare.
Pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul.
