Incendiu puternic, ieri, în staţiunea Mamaia Nord, judeţul Constanţa! O rulotă a luat foc şi flăcările s-au extins rapid la un bloc nou de apartamente din apropiere.

Bunurile din apartamentul de la parter au fost afectate, iar vehiculul s-a transformat într-un morman de fiare. Rulota aparţinea proprietarului blocului şi era folosită pentru depozitare.

Pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul.

