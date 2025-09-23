Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Galerie foto Incendiu în Pantelimon, la un depozit. Mesaje RO Alert pentru 4 sectoare: "Degajări mari de fum"

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, fiind alertate 14 autospeciale de stingere pentru această intervenţie. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert.

de Redactia Observator

la 23.09.2025 , 22:40
Incendiu la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei: 14 autospeciale intervin, mesaj RO-Alert emis - Incendiu la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei: 14 autospeciale intervin, mesaj RO-Alert emis Galerie (6)

UPDATE Autoritățile au emis mesaje RO Alert și pentru sectoarele 4 și 5.

UPDATE: Pompierii au transmis patru mesaje RO Alert marți seara din cauza incendiului de pe Șoseaua Pantelimon, trei dintre ele vizând Sectorul 2, iar unul care vizează Sectorul 3. Focul a cuprins o hală de refrigerare. ISU BIF a transmis că a fost emis un nou mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO Alert, in sectoarele 2 și 3, din cauza incendiului izbucnit la un depozit în zona Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum.

UPDATE: Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, Autospeciala cu roboți. ISU BIF arată că hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Ca urmare a degării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 km.

Articolul continuă după reclamă

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populatiei prin sistemul RO-Alert", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru această intervenţie au fost alertate 10 autospeciale de stingere. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre depozitul Antefrig din Sectorul 2.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu pompieri bucuresti sector 2
Înapoi la Homepage
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Evenimente » Incendiu în Pantelimon, la un depozit. Mesaje RO Alert pentru 4 sectoare: "Degajări mari de fum"