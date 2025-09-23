Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la acoperişul unui depozit din Sectorul 2 al Capitalei, fiind alertate 14 autospeciale de stingere pentru această intervenţie. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert.

UPDATE Autoritățile au emis mesaje RO Alert și pentru sectoarele 4 și 5.

UPDATE: Pompierii au transmis patru mesaje RO Alert marți seara din cauza incendiului de pe Șoseaua Pantelimon, trei dintre ele vizând Sectorul 2, iar unul care vizează Sectorul 3. Focul a cuprins o hală de refrigerare. ISU BIF a transmis că a fost emis un nou mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO Alert, in sectoarele 2 și 3, din cauza incendiului izbucnit la un depozit în zona Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum.

UPDATE: Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detașamentul Special de Salvatori, Autospeciala cu roboți. ISU BIF arată că hala are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. Ca urmare a degării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 km.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populatiei prin sistemul RO-Alert", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru această intervenţie au fost alertate 10 autospeciale de stingere. Potrivit primelor informaţii, ar fi vorba despre depozitul Antefrig din Sectorul 2.

