Un incendiu a izbucnit, vineri, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Traficul pe DN 7 este oprit pentru a permite intervenţia.

Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, în Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

"Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime", a transmis ISU Vâlcea.

Pentru limitarea propagării şi lichidarea incendiului acţionează 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 1 autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la SVSU Călimăneşti.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, pe DN 7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, din cauza unui incendiu, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenţia echipajelor ISU.

Articolul continuă după reclamă

Circulaţia rutieră a fost deviată pe DN 7CC (Centura Călimăneşti). Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 10:30.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰