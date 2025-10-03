Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, în Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Un incendiu a izbucnit, vineri, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Traficul pe DN 7 este oprit pentru a permite intervenţia.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 10:28
Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, în Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

"Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime", a transmis ISU Vâlcea.

Pentru limitarea propagării şi lichidarea incendiului acţionează 2 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi 1 autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea, 2 autospeciale de la Staţia Brezoi, o autospecială de la SVSU Călimăneşti.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, pe DN 7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, din cauza unui incendiu, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenţia echipajelor ISU.

Articolul continuă după reclamă

Circulaţia rutieră a fost deviată pe DN 7CC (Centura Călimăneşti). Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 10:30.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu valcea manastirea cozia
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Așa a câștigat o mică avere, în Franța
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Evenimente » Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, în Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale