Incendiu la o clădire de birouri din Piteşti. Femeie blocată în interiorul inundat de fum, salvată de pompieri

Incendiu violent, luni, la o clădire de birouri din Piteşti! Flăcările au izbuncit la acoperişul imobilului, iar sute de metri pătraţi au fost înghiţiti în doar câteva zeci de minute. Pompierii au avut o misiune dificilă din cauza riscului de extindere, dar şi din cauza faptului că o persoană a rămas blocată în clădirea inundată de fum.

"Aoleu! Bă, se extinde spre parc ăsta". Incendiul a izbucnit la acoperişul clădirii de birouri, într-o zonă industrială a municipiului Piteşti din judeţul Argeş. Norul negru de fum i-a panicat pe oamenii care se aflau în zonă. Aceştia au sunat disperaţi la 112.

"Eram pe aici pe la animale şi am văzut că iese fum, am sunat la pompieri. Prima dată s-a văzut fumul. După ce au venit pompierii şi a început să ardă ţigla, după aceea au ieşit flăcările. M-a sunat să-mi spună că este miros de fum în clădire. A ieşit pe hol, a văzut focul acolo. I-am spus să anunţe pompierii, am venit şi eu imediat aici", spun martorii.

În clădirea învăluită de fum a fost surprinsă şi o femeie. "La faţa locului a fost identificată şi o victimă cu atac de panică. Persoana respectivă se afla în clădire şi nu ştia ce se întâmplă deasupra ei", a declarat Alin Berevoescu, inspector șef al ISU Argeș.

Aproximativ 600 de metri pătraţi din acoperiş s-au făcut scrum. Pompierii s-au luptat ore bune cu flăcările care ameninţau să se extindă şi urmează să stabilească cauza producerii incendiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰