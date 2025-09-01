Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului în Sebeș: 4 răniţi. Planul roșu, activat

Un incendiu a izbucnit luni dimineață la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, județul Alba, autoritățile activând Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației. Patru persoane au fost rănite, trei dintre ele suferind arsuri.

Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin 5 autospeciale de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SAJ.

În sprijin au fost trimise și un echipaj CBRN de la ISU Sibiu și autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș. Cercetările privind cauza incendiului sunt în desfășurare.

Patru persoane rănite

Ca urmare a recunoașterii făcute de către echipajele de salvare, au fost identificate 4 persoane rănite (3 cu arsuri, 1 cu traumatisme), potrivit ISU Alba.

Persoanele sunt asistate medical la fața locului de către echipajele medicale. De asemenea, au fost solicitate și două elicoptere SMURD pentru deplasarea la locul accidentului și preluarea victimelor rănite.

De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași, potrivit IGSU.

