Video Incendiu la o fermă din apropiere de Caransebeș. Un şopron cu peste 600 de baloți de fân s-a făcut scrum

Noapte de panică la o fermă din apropiere de Caransebeș! Un incendiu violent a distrus peste 600 de baloți de fân, dar și șopronul în care aceștia erau depozitați.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 10:19

Flăcările au ars necontenit, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Există suspiciuni că focul ar fi fost pus intenționat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incendiului.

caransebes ferma incendiu
