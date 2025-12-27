Video Incendiu la o fermă din apropiere de Caransebeș. Un şopron cu peste 600 de baloți de fân s-a făcut scrum
Noapte de panică la o fermă din apropiere de Caransebeș! Un incendiu violent a distrus peste 600 de baloți de fân, dar și șopronul în care aceștia erau depozitați.
Flăcările au ars necontenit, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii militari. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Există suspiciuni că focul ar fi fost pus intenționat, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incendiului.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰