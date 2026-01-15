A ieşit să-şi ia o cafea şi s-a trezit la spital. O femeie din Caransebeş a ajuns la urgenţă cu capul spart, lovită de ţurţurii de gheaţă desprinşi de pe acoperişul blocului. Rănile sunt foarte grave, povesteşte soţul victimei, care a şi filmat pericolul.

Femeia lovită de gheață desprinsă de pe un bloc din centrul municipiului Caransebeş este în stare stabilă. Asta după ce rănile i-au fost suturate la camera de gardă.

Soțul său, care este salvamontist și cadru medical, spune că totul s-a produs în această dimineață după ce au ieșit dintr-o cafenea. Norocul femeii este că bucata de gheață de sprinsă de pe bloc a căzut mai întâi pe o copertină care a mai atenuat din impact.

Victima urmează să depună o plângere la poliție, mai ales că ar fi fost făcute sesizări în zonă, dar nimeni nu a luat nicio măsură. Aceeași soartă au avut-o în exact aceeași zonă alte două femei. Una a fost lovită în zona umerilor, iar cealaltă în zona spatelui, tot de gheață de sprinsă de pe același bloc.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

