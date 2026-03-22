Incendiu la o locuinţă din Tigveni. Locatarul imobilului, găsit mort de pompieri

Pompierii au intervenit duminică noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un imobil din localitatea Tigveni, din judeţul Argeş, în locuinţă fiind găsi trupul neînsufleţit al unui bărbat de 69 de ani. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi distrugere din culpă , sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.

”În cursul nopţii de 21 spre 22 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la un incendiu la o locuinţă din Tigveni. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Tigveni, pentru primele măsuri şi sprijinirea intervenţiei pompierilor pentru stingerea incendiului”, anunţă ISU Argeş.

În urma intervenţiei a fost descoperit trupul neînsufleţit al unui bărbat, din primele verificări rezultând că ar fi un bărbat de 69 de ani, din Tigveni, locatar al imobilului în cauză.

”Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi distrugere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş”, informează reprezentanţii ISU.

Pentru stabilirea cauzei decesului va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul bărbatului.

