Incendiu la o locuinţă din Tigveni. Locatarul imobilului, găsit mort de pompieri

Pompierii au intervenit duminică noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un imobil din localitatea Tigveni, din judeţul Argeş, în locuinţă fiind găsi trupul neînsufleţit al unui bărbat de 69 de ani. În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi distrugere din culpă , sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.

de Larisa Andreescu

la 22.03.2026 , 11:25
Pompier - Shutterstock

”În cursul nopţii de 21 spre 22 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la un incendiu la o locuinţă din Tigveni. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Tigveni, pentru primele măsuri şi sprijinirea intervenţiei pompierilor pentru stingerea incendiului”, anunţă ISU Argeş.

În urma intervenţiei a fost descoperit trupul neînsufleţit al unui bărbat, din primele verificări rezultând că ar fi un bărbat de 69 de ani, din Tigveni, locatar al imobilului în cauză.

”Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi distrugere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş”, informează reprezentanţii ISU.

Pentru stabilirea cauzei decesului va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul bărbatului.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori.

"S-au păruit ca în filme!" Sabrina Voinea, implicată într-un nou scandal! S-a bătut cu o halterofilă
Partajul după divorțul dintre Jador și Oana Ciocan. Ce îi va lăsa artistul fostei lui partenere și fiului lor, Avraam
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
