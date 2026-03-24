Incendiu la o şcoală de dans din Constanţa. 30 de copii şi adulţi au reuşit să se salveze singuri

Zeci de copii şi adulţi au fost în pericol după ce sala în care făceau lecţii de dans a izbucnit un incendiu. S-a întâmplat la Constanţa. Din fericire, toată lumea a reuşit să iasă în siguranţă din clădirea cuprinsă de fum, înainte de sosirea pompierilor.

Primele rezultate ale anchetei pompierilor arată că incendiul a izbucnit de la un scurtcircuit la rețeaua electrică. În interior se aflau peste 30 de persoane, adulți și copii care participau la lecțiile de dans. În momentul în care flăcările au izbucnit și s-au extins cu repeziciune, sala a fost cuprinsă foarte repede de fum dens, iar toți cei prezenți au reușit să iasă în stradă.

Una dintre persoane a sunat la 112, iar mai multe echipaje de pompieri au sosit la locul incidentului, iar intervenția a durat câteva zeci de minute până când au reușit pompierii să stingă flăcările.

Ancheta a arătat faptul că totul ar fi izbucnit de la acel scurtcircuit şi continuă în acest moment pentru a se stabili cu exactitate cauza și mai ales dacă sala de dans avea toate actele la zi, toate documentele valabile. Vorbim aici despre autorizație de funcționare de la ISU.

