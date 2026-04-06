Incendiu la sediul Primăriei comunei Dobrin din Sălaj. Focul ar fi pornit de la panourile fotovoltaice

A fost panică aseară în localitatea Dobrin, din județul Sălaj, după ce acoperișul primăriei a fost cuprins de flăcări.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 09:02

Incendiul a izbucnit la rețeaua electrică din interiorul clădirii, iar focul s-a extins rapid la acoperiș. 100 de metri pătrați au ars imediat, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Flăcările ar fi pornit de la panourile fotovoltaice montate pe clădire şi, culmea, imobilul ar fi fost renovat recent. Autoritățile urmează acum să stabilească exact cauza incendiului.

Ce spun autorităţile

Pompierii sălăjeni au intervenit duminică seara pentru localizarea şi stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul sediului Primăriei din localitatea Dobrin, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă forţe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi echipaje de intervenţie ale Detaşamentului Zalău.

"Pompierii din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi echipaje din cadrul Detaşamentului Zalău au fost solicitaţi în cursul serii să intervină la un incendiu izbucnit la acoperişul unui imobil (Primăria) din localitatea Dobrin. Incendiul s-a propagat la acoperişul clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi", se precizează în informarea ISU Sălaj.

