Incendiu la un centru comercial din Suceava. Clădirea a fost inundată cu fum
Panică într-un centru comercial din Fălticeni, județul Suceava, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul clădirii, care a fost rapid inundată de fum.
Pompierii militari intervin în aceste momente la un incendiu izbucnit într-un centru comercial din municipiul Fălticeni, județul Suceava, a cărui clădire este inundată cu fum.
La fața locului acționează trei autospeciale de stingere și o autoscară de lucru la înălțime. Echipajele au pătruns în interior pentru a identifica sursa fumului și a lichida incendiul.
Situația este în dinamică.
