Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu puternic de vegetaţie în Tulcea. Aproximativ 15 hectare de vegetaţie uscată au fost pârjolite de foc

Incendiu violent, ieri, în judeţul Tulcea! Aproximativ 15 hectare de vegetaţie uscată au fost pârjolite de foc. Din cauza vântului puternic, flăcările ameninţau să cuprindă şi o pădure din apropiere, dar şi mai multe adăposturi de animale.

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 09:19

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit între localitățile Murighiol și Mahmudia, a informat ISU Tulcea.

Alături de pompieri, la fața locului a acţionat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Mahmudia, iar o a patra autospecială s-a deplasat spre zona afectată.

Din fericire, pompierii au reuşit să ţină sub control flăcările, iar incendiul nu s-a extins. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendii vegetatie tulcea
Înapoi la Homepage
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
„Un viitor strălucit”. Mesajul cu care „Prințișorul Craiovei” și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Calvarul trăit de oamenii săraci în unul dintre cele mai bogate orașe din lume. Locuiesc în condiții ireale, iar unele apartamente seamănă cu o cușcă
Comentarii


Întrebarea zilei
Factura la energie electrică a crescut cu mult faţă de cea precedentă expirării plafonării?
Observator » Evenimente » Incendiu puternic de vegetaţie în Tulcea. Aproximativ 15 hectare de vegetaţie uscată au fost pârjolite de foc