Incendiu violent, ieri, în judeţul Tulcea! Aproximativ 15 hectare de vegetaţie uscată au fost pârjolite de foc. Din cauza vântului puternic, flăcările ameninţau să cuprindă şi o pădure din apropiere, dar şi mai multe adăposturi de animale.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit între localitățile Murighiol și Mahmudia, a informat ISU Tulcea.

Alături de pompieri, la fața locului a acţionat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Mahmudia, iar o a patra autospecială s-a deplasat spre zona afectată.

Din fericire, pompierii au reuşit să ţină sub control flăcările, iar incendiul nu s-a extins.

