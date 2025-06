Comuna Tunari, judeţul Ilfov, ora 22. Un apel la 112 anunţă un incendiu violent. Disperarea în rândul locatarilor se instalează rapid. Locuinţa în care a izbcunit focul face parte dintr-un complex de şase case, lipite una de cealaltă. Riscul de extindere este aproape imposibil de evitat. A doua locuinţă se aprinde în scurt timp.

“A luat casa din mijloc foc de la o lumânare. Femeia a intrat acolo, i-a luat foc părul, a luat copilul. Era şi însărcinată din ce am înţeles”, povestesc vecinii.

“Trei persoane cu atac de panică au fost asistate medical de echipajul SMURD, dar au refuzat transportul la spital”, a declarat Ana Covaşniuc, ofiţer relaţii publice ISU BIF.

“S-a simţit miros de fum. Foarte mult”

“Este doar un câine blocat în garaj la prima casă. Proprietarii nu sunt acasă, la prima casă, şi au venit nişte rude, dar n-au nicio cheie, n-au nimic”, povestesc oamenii.

Îngroziţi, vecinii au sărit imediat în ajutor cu ce au la îndemână

“A fost o lumânare nesupravegheată, a luat foc. Eu eram în curte, am observat, am scos furtunul, am trecut din casă în casă cu furtunul şi am ţinut focul sub control până au venit pompierii”, povesteste un vecin.

Ajunşi la faţa locului, pompierii au preluat ei misiunea extrem de dificilă.

După aproximativ o oră şi jumătate de la izbucnirea incendiului, pompierii încă se luptau să stingă ultimele focare. În ciuda faptului că au intervenit cu 12 autospeciale, oamenii acuză că au ajuns cu întârziere.

“Ajung foarte greu pompierii. Au venit patru maşini cu pompieri şi n-aveau apă. La mine, de exemplu, acum vreo trei ani au venit vreo patru maşini şi după jumătate de oră n-aveau apă. Şi după aceea, după o oră, au început să stingă” spun oamenii.

“Interventia a fost dificilă din cauza amplasamentului locuinţelor. Alimentarea cu apă s-a făcut la centre comerciale din zonă”, spune Ana Covaşniuc, ofiţer relaţii publice ISU BIF.

Primul hidrant se află la o distanţă de doi kilometri de locul incendiului, astfel că maşinile de pompieri au fost nevoite să plece prin rotaţie ca să alimenteze cu apă. O anchetă a fost deschisă şi trebuie să stabilească dacă lumânarea a fost cauza. Dacă proprietarii nu au asigurare, aceştia vor fi nevoiţi să suporte din buzunarul lor reparaţiile imobilelor.

