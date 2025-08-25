Au fost momente de panică în Bihor, după ce primăria din comuna Petreu a fost cuprinsă de foc. La faţa locului au ajuns imediat pompierii care au găsit acoperişul clădirii înghiţit flăcări şi fum dens. Din fericire nu au existat victime, iar salvatorii au reuşit să stingă vâlvătaia înainte de a se extinde şi în alte locuri. Chiar şi aşa, pagubele sunt semnificative. Incendiul a afectat nu doar acoperişul primăriei, ci şi faţada.

Panică în Bihor, după ce Primăria Petreu a fost cuprinsă de flăcări. Acoperişul clădirii a ars în întregime, iar pompierii au fost chemaţi de urgenţă pentru a împiedica extinderea incendiului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Potrivit ISU Bihor, focul a izbucnit duminică la acoperişul instituţiei. La faţa locului au intervenit echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului Marghita şi Staţiei Săcueni.

La sosire, salvatorii au găsit întreaga zonă a acoperişului cuprinsă de flăcări şi un fum dens care se ridica deasupra clădirii. Intervenţia promptă a reuşit să limiteze proporţiile dezastrului.

Deşi nu au existat victime, acoperişul primăriei şi faţada clădirii au fost grav afectate.

Ancheta urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.

