Incendiu violent la Penitenciarul Găeşti. Aproape 200 de persoane au fost evacuate

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă la Penitenciarul Găeşti pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate

de Redactia Observator

la 13.09.2025 , 10:06
"În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD", anunţă ISU Dâmboviţa.

La sosire incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii.

Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane. Incendiul a fost lichidat şi se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative. Până în prezent nu au fost identificate victime.

