Incendiu violent, ieri după-amiază, într-un sat din judeţul Vaslui! 50 de hectare de vegetaţie uscată şi pădure au fost cuprinse de foc.

Din calea flăcărilor care ameninţau să se extindă, a fost salvată o casă. Intervenţia pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit şi după trei ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins.

