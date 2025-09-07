Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu uriaș în Vaslui. 50 de hectare de pădure și vegetație uscată, mistuite de flăcări

Incendiu violent, ieri după-amiază, într-un sat din judeţul Vaslui! 50 de hectare de vegetaţie uscată şi pădure au fost cuprinse de foc. 

de Redactia Observator

la 07.09.2025 , 09:19

Din calea flăcărilor care ameninţau să se extindă, a fost salvată o casă. Intervenţia pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit şi după trei ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu vaslui incendiu vegetatie
Înapoi la Homepage
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi negociat contractul cu furnizorul de energie electrică?
Observator » Evenimente » Incendiu uriaș în Vaslui. 50 de hectare de pădure și vegetație uscată, mistuite de flăcări