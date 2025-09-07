Video Incendiu uriaș în Vaslui. 50 de hectare de pădure și vegetație uscată, mistuite de flăcări
Incendiu violent, ieri după-amiază, într-un sat din judeţul Vaslui! 50 de hectare de vegetaţie uscată şi pădure au fost cuprinse de foc.
Din calea flăcărilor care ameninţau să se extindă, a fost salvată o casă. Intervenţia pompierilor a fost îngreunată de vântul puternic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit şi după trei ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins.
