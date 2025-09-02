Antena Meniu Search
Incendiu violent în apropiere de Restaurantul Doi Cocoşi. O autoutilitară a luat foc 

Este agitaţie maximă în zona Restaurantului Doi Cocoşi, respectiv pe Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, după ce o autoutilitară a luat foc în trafic.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 19:12

Incendiul se manifestă violent, iar traficul a fost dat peste cap în zonă, inclusiv autobuzele de pe linia 205 fiind blocat, din cauza acestui incident.

Conform imaginilor transmise de un telespectator fidel, via Fii Observator, se poate vedea că incendiul se manifestă şi cu degajări semnificative de fum.

Mai mulţi pompieri sunt pregătiţi să intervină la faţa locului, iar motivul care a stat la izbucnirea incendiului va fi stabilit de autorităţi.

Şoferii bucureşteni sunt avertizaţi să evite zone, pentru a nu se forma ambuteiaje şi mai mari.

