O femeie de 61 de ani a fost transportată de urgenţă la spital după ce locuinţa a fost cuprinsă de foc. Flăcările s-au extins rapid şi la un autoturism din apropiere.

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Pompierii s-au luptat mai bine de două ore cu vâlvătaia puternică care s-a propagat şi la un autoturism din apropiere.

Incendiul s-a manifestat cu violență, norul de fum fiind vizibil de la kilometri distanță. Din depărtare, părea că arde inclusiv acoperișul blocului din apropiere, însă acesta nu a fost în pericol.

"Proprietara construcției modulare a suferit un atac de panică și a fost monitorizată de către echipajul SMURD B2", a transmis ISU Suceava.

Pompierii au reuşit să salveze şi un căţel.

Aproximativ 100 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum şi mai multe bunuri din interiorul casei au fost distruse. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit.

