Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu violent într-un cartier din municipiul Suceava. O femeie de 61 de ani a ajuns la spital

O femeie de 61 de ani a fost transportată de urgenţă la spital după ce locuinţa a fost cuprinsă de foc. Flăcările s-au extins rapid şi la un autoturism din apropiere.

de Angela Bertea

la 03.09.2025 , 08:26

La faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.

Pompierii s-au luptat mai bine de două ore cu vâlvătaia puternică care s-a propagat şi la un autoturism din apropiere.

Incendiul s-a manifestat cu violență, norul de fum fiind vizibil de la kilometri distanță. Din depărtare, părea că arde inclusiv acoperișul blocului din apropiere, însă acesta nu a fost în pericol.

Articolul continuă după reclamă

"Proprietara construcției modulare a suferit un atac de panică și a fost monitorizată de către echipajul SMURD B2", a transmis ISU Suceava.

Pompierii au reuşit să salveze şi un căţel.

Aproximativ 100 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum şi mai multe bunuri din interiorul casei au fost distruse.  Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

incendiu suceava pompieri flacari
Înapoi la Homepage
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: &#8220;Ruşine pentru numele Hagi&#8221;
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Evenimente » Incendiu violent într-un cartier din municipiul Suceava. O femeie de 61 de ani a ajuns la spital