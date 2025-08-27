Un incendiu de proporții a izbucnit azi noapte la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de peste 2.000 de metri pătrați, iar structura metalică a halei s-a prăbușit. Din cauza pericolului, a fost emis şi un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 6 ore, însă incendiul a putut fi ţinut sub control abia spre dimineaţă.

Ora 20.00. Un apel la 112 anunţa dezastrul de la unul din cele mai mari complexe comerciale din ţară. În doar cateva minute, perimetrul a fost împânzit de zeci de pompieri.

Zeci de angajaţi au ajuns în zona incendiului, speriaţi că focul va distruge întreaga marfă. Mii de firme funcţionează în complex. "Toată lumea are marfă aici. Sunt 4.000 de firme, de importatori. Cel puţin, da", spune un angajat. "Avem şi noi marfă aici. Unii oameni au toţi banii băgaţi aici, la depozit", zice un altul.

"În interior sunt bunuri care au fost distruse în totalitate din cauza arderii generalizate. Mă refer aici la bunuri de tipuri mase plastice, textile, artificii şi recipiente sub presiune care au şi explodat", a declarat Daniel Vasile, purtărtor de cuvânt ISU B-IF.

Incendiu la Dragonul Roşu

În intervenție au fost folosiți de la distanţă si roboți pentru singerea incendiului, iar asta pentru că în interiorul halei temperaturile erau extrem de ridicate, iar pompierii abia dacă se puteau apropia. "În multe dintre zone pereţii s-au prăbuşit spre interior şi nu puteam ajunge cu apă la zona de manifestare a incendiului. Sunt stive foarte mari de materiale care ard", a precizat Daniel Vasile, purtărtor de cuvânt ISU B-IF.

În sprijinul salvatorilor au fost folosite și buldoexcavatoare, pentru a crea acces către zonele de ardere. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Din fericire, in urma incendiului nu au existat victime. Bilanţul pierderilor materiale este, însă, uriaş. Acum anchetatorii urmează sa stabilească de la ce a pornit totul.

Nu e prima dată când complexul ia foc. Acum 15 ani, flăcările au distrus 3.000 de metri pătraţi de magazine şi un pompier a murit în timpul incendiului.

