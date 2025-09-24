Incendiul care a pornit la acoperişul halei frigorifice din Sectorul 2, în jurul orei 20, avea să se transforme rapid într-un dezastru de proporţii. Nu a durat mult până când apartamentele oamenilor s-au umplut de fum dens şi miros înţepător.

Incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. În total, la fața locului au intervenit 26 de autospeciale de stingere, dintre care în prezent mai acționează 14. Operațiunile vor continua și pe parcursul zilei, fiind utilizate din nou buldoexcavatoare pentru îndepărtarea materialelor care alimentează focul. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, structura metalică a halei a fost grav afectată și, în mare parte, distrusă.

Mesajele Ro-Alert au curs unul după altul. 5 au fost emise în toată Capitala, mai puţin în Sectorul 1.

Martor: "E jale."

Reporter: A intrat fumul în casă?

Martor: "Da, am închis toate geamurile dar tot degeaba. Arde tot aici."

"Unde ştiam că sunt mai în vârstă am bătut la uşă, am sunat să nu îi prindă dormind, să închidă geamurile", a declarat alt martor.

Deşi au fost îndemnați să nu iasă din case și să închidă uşile, geamurile şi aparatele de aer condiţionat, mulţi s-au simţit prizonieri în propriile locuinţe, aşa că au ieşit, speriaţi, în faţa blocului.

"Blocul în care suntem se află la mai puţin de 200 de metri de locul focarului. Ca să vă faceţi o idee, căldura degajată se simte inclusiv prin geamul de termopan", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

"Am primit până acuma 3 mesaje RO-Alert pentru că stau deasupra şi am un copil mic şi i-am zis soţiei să închidă geamul pentru că fumul e insuportabil şi să fie în siguranţă", a declarat un alt martor.

"E foarte periculos. Mi-e foarte teamă să nu se extindă foarte tare, mai ales ca am copil în casă. Am un băiețel de 3 ani și pe maică-mea care și ea e în vârstă și vă dați seama că merge foarte greu. De asta și stau aici ca să fiu pregătită pentru orice", a declarat o doamnă.

"Suntem la al zecelea etaj al unui bloc aflat în vecinătatea acestui depozit. Are o lungime de aproape 260 de metri. Imaginile pe care le vedem nu cred că e exagerat să spunem că sunt de-a dreptul apocaliptice", a transmis Bogdan Dinu.

Aproape de miezul nopţii, focul era de neoprit. Aproape 100 de pompieri au fost mobilizaţi la hala de 260 de metri.

Reporter: Rezervoarele de freon sunt controlate?

Daniel Vasile, ISU B-IF: "Recipientele respective fac parte din instalaţia şi din sistemul de răcire. În faza incipientă a incendiului, s-a acţionat asupra acestora."

În lupta cu flăcările uriaşe, un pompier a fost avut nevoie de îngrijiri.

"Avem, în acest moment, doar un singur pompier cu uşoară expunere la fum care a fost retras din dispozitiv. I se acordă primul ajutor", a declarat Daniel Vasile, ISU B-IF.

"De mai bine de două ore, pompierii se luptă cu flăcările, focul este extrem de puternic, iar un pericol în plus îl reprezintă şi zecile de maşini parcate pe toate laturile depozitului", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

A fost nevoie de peste 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă. Şi tot nu au fost suficiente în lupta cu focul. Pompierii au fost nevoiţi să suplimenteze cu apă de la toţi hidranţii din apropiere.

"Acesta este locul de unde pompierii vin să ia apă. Este la aproximativ 2 minute de la locul incendiului, timp destul de important într-o astfel de situație care este în dinamică", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

