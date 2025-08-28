Se încheie cel mai prost sezon pe litoralul românesc. O spun chiar operatorii din turism, care au simţit din plin scăderea cererii. Mulţi hotelieri vor pune punct după weekendul care vine sau cel târziu din 8 septembrie. Doar cei înscrişi în programul "Litoralul pentru toți" mai speră că preţurile mici vor atrage turişti şi luna viitoare.

De la 1 septembrie, preţurile vor fi mai mici cu până la 50% faţă vârful sezonului.

"Pentru săptămâna viitoare s-au făcut reduceri la preţuri. Şi deja avem ocupat undeva la 60-70% din hotel", a declarat Oana Tănase, manager hotel. "În perioada următoare am pregătit de minim 2 nopţi unde preţurile pornesc de la 420 de lei pe noapte cameră dublă. Urmând ca pe parcursul lunii septembrie, tarifele să fie reduse cu până 50% faţă de tarifele maximale din plin sezon", a spus Elena Tiba, de asemenea manager hotel.

La Mamaia, de exemplu, poți găsi camere în hoteluri de 2 stele la 80 de lei pe noapte de persoană, iar hotelurile de 3 stele oferă pachete all inclusive la 237 de lei pe noapte.

În Olimp, pentru o cazare de 3 stele cu mic dejun inclus, prețurile pornesc de la 140 lei pe noapte de persoană. Iar în Eforie Nord - 80 de lei pe noapte la hoteluri de 2 stele și opțiuni all inclusive care depăşeşc uşor 200 de lei pe noapte.

Vreme bună pe litoral, în următoarea perioadă

Pe lângă ofertele din partea agenţiilor de turism şi a hotelierilor, veşti bune vin şi din partea meteorologilor. În următoarea perioadă pe litoral vor fi temperaturi perfecte de plajă, de 27-28 de grade Celsius. "Turiştii din România aşteaptă litoralul pentru toţi. Pe ei îi interesează ofertele din această perioadă, vremea foarte plăcută, faptul că se aeriseşte litoralul şi nu mai este aşa aglomerat", a declarat Anca Nedea, secretar general OPMCTA.

Programul "Litoralul pentru toți" se desfășoară în perioada 1-30 septembrie.

