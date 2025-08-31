Despărţire frumoasă de vară. Turiştii de la mare s-au bucurat de o zi superbă, cu cer albastru şi mare turcoaz. Au tras de timp până la ultima rază de soare, cu bagajele pe nisip, pentru că la zeci de hoteluri late check out nu a mai fost posibil. Au închis deja astăzi până la 1 mai anul viitor.

80.000 de turişti s-au bucurat în staţiunile de la mare de valurile calde şi soarele blând. Ultima zi a verii a fost o încântare pentru cine nu suportă canicula şi aglomeraţia.

"Aşa am lăsat. Pe sfârşit. Ne-am luat concediile mai târziu anul acesta", a povestit un turist.

"Doar la mare se poate aşa ceva, în România. Foarte frumos aici mai vin", a adăugat o altă persoană.

În camerele din care turiştii au plecat cu strângere de inimă au intrat apoi cameriste grăbite. Unele hoteluri au început să se închidă de astăzi

După un sezon fără vouchere de vacanţă, managerii hotelurilor fac calcule pesimiste.

"S-a văzut o scădere destul de mare, 20% faţă de anul trecut la încasări şi la turişti. Majoritatea turiştilor, 50-60 de persoane care au mai rămas în hotel vor avea checkout mâine", a explicat Liviu Ancu, manager de hotel.

100 de hoteluri din toate staţiunile aşteaptă acum altă serie de turişti, cei din programul "Litoralul pentru Toţi".

"Avem 75% rata de ocupare. Având şi un aliat puternic, vremea care se anunţă pentru săptămâna următoare, eu cred că vom ajunge iar la o rată de 100%. Preţurile sunt extrem de bune. Vorbim de o noapte de cazare care are un preţ de 175 de lei", a transmis Iulian Tenie, director de hotel.

Programul "Litoralul pentru Toţi" începe mâine şi se încheie pe 30 septembrie.

