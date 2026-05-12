Video Începe programul "Litoralul pentru toţi". Preţuri cu până la 50% mai mici decât în plin sezon estival

După valul de turiști de 1 Mai când vremea, cu mult mai răcoroasă decât se așteptau, nu i-a împiedicat pe turiști să petreacă, acum programul "Litoralul pentru toți" oferă ocazia unui nou respiro la mare, la prețuri mult mai mici. 

de Cristina Niță

la 12.05.2026 , 08:05
Preţurile sunt cu până la 50% mai mici decat în plin sezon estival. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord.

În Neptun-Olimp, turiștii pot găsi camere de la 48 de lei, în Jupiter tarifele pornesc de la 71 de lei, iar în Venus de la 83 de lei.

În Mamaia, prețurile încep de la 62 de lei fără masă și pot ajunge la 275 de lei pentru pachetele all inclusive, iar în Mamaia Nord de la 122 de lei.

Turiștii pot alege variante cu mic dejun, demipensiune sau all inclusive, iar hotelurile cu piscine interioare și spa sunt deja printre cele mai căutate.

În total, peste 80 de hoteluri ar urma să participe la ediția din această primăvară, cu aproximativ 8.000 de locuri de cazare disponibile în fiecare noapte.

Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță.

Programul se desfășoară până pe 21 iunie și include hoteluri din toate stațiunile importante de pe litoral.

