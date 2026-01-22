Gândiţi-vă de două ori înainte să amânaţi plata unei amenzi de circulaţie, spre exemplu. Dacă trece prea mult timp riscaţi să o plătiţi... după gratii. Sau cu muncă în folosul comunităţii. Este o modificare propusă de Guvern care la acest moment ar putea afecta direct milioane de oameni.

Neplata amenzilor ar putea să nu mai fie doar o problemă de datorii, ci una care ajunge în fața judecătorului. Un proiect de lege pus în dezbatere publică schimbă regulile jocului pentru cei care ignoră sancțiunile contravenționale.

Concret, dacă o amendă nu este plătită timp de 12 luni de la comunicare, autoritățile pot trimite cazul în instanță. Judecătorul va decide apoi ce urmează, fie muncă în folosul comunității, fie transformarea datoriei într-o amendă penală. Cu termen de plată de 60 de zile. Inițiatorii spun că măsura este necesară pentru a crește gradul de colectare și pentru a-i responsabiliza pe cei care nu plătesc niciodată. Doar că propunerea a stârnit deja controverse. Apador CH, organizație pentru protecție a drepturilor omului, avertizează că transformarea unei amenzi contravenționale într-una penală este periculoasă. Iar argumentul este simplu, neplata unei amenzi nu este infracțiune, iar sancțiunile penale pot fi aplicate doar în astfel de cazuri. Altfel spus, statul ar risca să creeze infractori din datornici. Dacă legea va trece în forma actuală, România face un pas dur în relația cu restanțierii.

Rămâne de văzut dacă proiectul va fi modificat sau dacă această presiune suplimentară va deveni în curând realitate pentru mii de români.

