Prezență ridicată la alegerile parțiale din comuna Marga, județul Caraș-Severin, unde peste 56% dintre alegători s-au prezentat la urne pentru a-și alege primarul. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente, iar lupta electorală s-a dat între candidații PSD și PNL, scrie Agerpres.

Locale Parţiale 2025 în Caraş-Severin: Prezență de peste 56% la alegerile pentru primarul comunei Marga

Potrivit datelor publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, un număr de 486 persoane şi-au exprimat votul la secţia de votare organizată la casa de cultură din comuna Marga.

Conform informaţiilor Centrului de Comunicare Judeţean Caraş-Severin, procesul de votare a decurs fără probleme deosebite din punct de vedere al atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, fără a fi înregistrate sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral.

Pentru alegerile parţiale de duminică au fost depuse şi rămase definitive două candidaturi: Nicolae Beg, din partea PSD, şi Ion Florin Marcu, din partea PNL.

Conform datelor ultimului recensământ, populaţia comunei Marga este de 900 de locuitori, iar pe listele electorale permanente sunt 859 de alegători.

Candidatul Nicolae Beg a mai fost primar al comunei Marga, însă a renunţat la funcţie pentru a candida la fotoliul de primar al oraşului Oţelu Roşu, la alegerile parţiale din 4 mai, pe care însă le-a pierdut.

Având în vedere că este vorba despre o singură unitate administrativ-teritorială în care se desfăşoară scrutinul, pentru aceste alegeri în judeţul Caraş-Severin nu funcţionează biroul electoral judeţean, fiind organizat un birou electoral de circumscripţie locală.

