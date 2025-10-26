Un incident mai puţin obişnuit s-a petrecut în această dimineaţă în preajma Catedralei Naţionale. Un bărbat a fost reţinut de Jandarmerie.

În urma unui control de rutină efectuat de jandarmii care asigurau perimetrul, unui bărbat i s-au descoperit mai multe ziare de propagandă fascistă în maşină, potrivit Antena 3 CNN. Bărbatul a fost reţinut de Jandarmerie.

"Astăzi, pe calea 13 Septembrie (zona publică), în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare. În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările. În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor", se arată în comunicatul Jandarmeriei.

Mii de oameni sunt acum la porţile Catedralei Naţionale. Pelerinii vor avea acces începând cu ora 20:00, dar catedrala va fi deschisă zi şi noapte pentru vizite până pe 31 octombrie. De asemenea, femeile vor avea voie în altar.

