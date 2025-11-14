Două tinere românce au adus țara noastră în centrul atenției la Londra, unde au câștigat aurul cu o inovație promițătoare pentru agricultură. Au creat un dispozitiv revoluționar care generează apă plasmatică - aceasta accelerează germinarea și sporește randamentul culturilor. Acum, Ioana Tofan și Eliza Baluș fac parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediţia 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu, care susține tineri vizionari și inovatori.

Proiectul tinerelor a început în clasa a IX-a, când au testat semințe vechi de fasole cu apă plasmatică. Dispozitivul funcționează printr-un sistem automat: apa intră cu ajutorul unei pompe, se activează electric pentru câteva secunde și poate fi păstrată până la 24 de ore pentru irigații.

"Această apă le ajută să crească aproape ca cele normale, cele noi. Decontaminează sămânţa de paraziţi şi atunci plantele nu mai sunt predispuse la boli şi poate creşte randamentul, productivitatea, plantele pot creşte cu mult mai multe fructe şi mult mai repede", a spus Eliza Băluş, participantă.

Inovația le-a adus, pe lângă medalia de aur, premiul special al juriului și distincții internaționale. Proiectul poate fi aplicat la scară largă, în ferme sau exploatații agricole, pentru a reduce chimicalele și a crește productivitatea.

"Ne-au întrebat toţi cum ne-a venit ideea pentru că nimeni nu putea să înţeleagă cum două eleve de 14 ani au putut să vină cu o astfel de idee. Pentru noi nu e un produs, e un proiect pe care îl ţinem acolo în inima noastră pentru că e ceea ce ne-a ajutat să evoluăm atât de mult", a declarat Ioana Tofan, participantă.

De la liceu, direct către inovație la nivel universitar

Acum, cele două tinere își urmează parcursul academic la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și sunt hotărâte să-și ducă visul până la capăt.

"Mereu ne-am dorit să ajugem la ISEF, în Statele unite pentru că este cel mai mare conurs de cercetare şi inovare ştiinţifcă. Iar pe partea de proiect am vrea să îl aducem astfel încât să poată fi folosit la scară largă în agricultură", a mai spus Ioana Tofan.

Tinerii care schimbă România

Ioana Tofan și Eliza Baluș fac parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează tineri excepționali și vizionari.

"Rolul nostru este să le amplificăm vocea, să arătăm lumii potențialul și să îi conectăm cu oportunități la nivel internațional. Este modul nostru de a face cunoscută generația care schimbă deja această țară. Tineri care demonstrează, prin performanță, că România are viitor", a declarat Alina Panico, manager comunicare al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Înscrierile pentru ediția 2025 a campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României" se încheie la finalul acestui an.

