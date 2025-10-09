Un inspector ANAF, care a compromis o mega anchetă a poliției pentru a-si ajuta prietenul notar, a încheiat un acord de recunoaștere cu procurorii. Angajatul fiscului, cu sprijinul căruia s-a dat un tun statului de 7 milioane de lei, şi-a recunoscut vinovăția. A fost de acord cu pedeapsa de 2 ani și 3 luni de inchisoare cu suspendare.

Preda Vasile, consilier ANAF din București, şi-a riscat propria libertate pentru a-și ajuta un prieten care deține un cabinet notarial. Amicul său era vizat într-o anchetă de evaziune fiscală pentru taxe neplătite în valoare de 7 milioane de lei. Funcţionarul de la Fisc i-a livrat anul trecut corespondența dintre ANAF şi poliţiştii economici care cereau detalii despre cabinetul notarial.

Preda Vasile a ales acum să colaboreze ca să obțină o pedeapsă mai mică şi cu suspendare. Dacă magistrații vor valida acordul de recunoaștere, acesta nu va mai avea voie să ocupe funcții publice în următorii 4 ani de la executarea pedepsei.

"Inculpatul a declarat că este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate precum şi interzicerea, pe o perioadă de patru ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice", se ară în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Articolul continuă după reclamă

"Inspectorul care a lucrat la administrația fiscala din sectorul 3 al Capitalei este în continuare sub control judiciar. Chiar dacă a făcut o înțelegere cu anchetatorii, verdictul definitiv aparţine judecătorilor de la Tribunalul București, care pot admite sau respinge acordul de recunoaștere", a transmis reporterul Observator Denisa Dicu.

Consilierul nu doar că le-a pus bețe în roate polițiștilor, ci l-a acoperit pe notar timp de aproape 3 ani deşi acesta nu plătea dările către stat pentru mai multe tranzacții imobiliare pe care le încheia. Şi acesta este tot sub control judiciar.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰