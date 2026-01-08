Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Intervenţie contracronometru la Târgu Jiu. Doi poliţişti au salvat o femeie blocată într-o maşină scufundată

Operaţiune dramatică de salvare la Târgu Jiu. Doi poliţişti au reuşit să scoată din apele aproape îngheţate ale Jiului o femeie care căzuse cu maşina în râu. Situaţia a fost extrem de periculoasă pentru că autoturismul era deja pe jumătate în apă.

de Laura Ilioiu

la 08.01.2026 , 13:41

Femeia era în şoc hipotermic când a fost scoasă din apă şi au preluat-o echipajele de salvare.

Intervenţia a fost una de urgenţă, femeia de 55 de ani fiind blocată în maşina cu care a plonjat în râu.

Doi poliţişti din Târgu-Jiu au fost primii care au ajuns la faţa locului şi au constatat că femeia era blocată. Agenţii au reuşit să o scoată pe femeie din autoturism într-un timp scurt şi i-au salvat viaţa.

Articolul continuă după reclamă

Femeia se afla în stare de hipotermie şi a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la UPU Târgu-Jiu. În acest moment, femeia se află în afara oricărui pericol.

Laura Ilioiu Like
targu jiu femeie rau masina politisti
Înapoi la Homepage
“Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
&#8220;Ceva incredibil&#8221; Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat?
Observator » Evenimente » Intervenţie contracronometru la Târgu Jiu. Doi poliţişti au salvat o femeie blocată într-o maşină scufundată