Operaţiune dramatică de salvare la Târgu Jiu. Doi poliţişti au reuşit să scoată din apele aproape îngheţate ale Jiului o femeie care căzuse cu maşina în râu. Situaţia a fost extrem de periculoasă pentru că autoturismul era deja pe jumătate în apă.

Femeia era în şoc hipotermic când a fost scoasă din apă şi au preluat-o echipajele de salvare.

Intervenţia a fost una de urgenţă, femeia de 55 de ani fiind blocată în maşina cu care a plonjat în râu.

Doi poliţişti din Târgu-Jiu au fost primii care au ajuns la faţa locului şi au constatat că femeia era blocată. Agenţii au reuşit să o scoată pe femeie din autoturism într-un timp scurt şi i-au salvat viaţa.

Femeia se afla în stare de hipotermie şi a fost preluată de echipajele medicale şi transportată la UPU Târgu-Jiu. În acest moment, femeia se află în afara oricărui pericol.

