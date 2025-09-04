Video Invazie de meduze în largul Mării Negre. Cum explică specialiştii fenomenul
Este invazie de meduze în largul Mării Negre.
Apa în zona digurilor din Portul Constanţa şi Agigea e plină în aceste zile de viețuitoarele de culoare albă si albastră.
Fenomenul nu este unul periculos spun biologii marini, însă le dă de furcă pescarilor care că prind în plase mai multe meduze decât pește. Specialiştii spun că meduzele apar de regulă toamna și primăvara şi că vor rămâne în larg până când condițiile meteorologice se vor schimba.
