Invazie de purici de zăpadă în Cluj. Insectele trăiesc şi la - 8 grade

Invazie de purici de zăpadă în Cluj. Insectele nu sunt dăunătoare, nu stau pe animale şi sunt rezistente la frig. 

de Redactia Observator

la 15.01.2026 , 15:08
Musculiţele de zăpadă trăiesc şi la -8 grade, iar acum este practic sezonul lor. Mii de insecte au fost surprinse în Cluj, iar localnicii s-au îngrijorat. Specialiştii însă spun că nu este motiv de panică.

Ce sunt puricii de zăpadă

Puricele de zăpadă  sau Hypogastrura nivicola este considerat o insectă primitivă, este foarte mică, lungă de aproximativ 3 mm și de culoare albastru-gri închis. Are un corp oarecum dolofan și ochi mici compuși, formați din doar opt fațete fiecare. Puricele de zăpadă nu au aripi, dar pot sări.

Un tip de colembol, puricii de zăpadă pot sări folosind un apendice bifurcat ținut sub abdomenul lor numit furculă. Orientată înainte, această furculă este ținută la loc de o structură asemănătoare unei clape, cunoscută sub numele de retinaculum. Când furcula este eliberată, aceasta propulsează puricele de zăpadă în sus și înainte. Un purice de zăpadă poate sări până la câțiva centimetri.

Puricii de zăpadă au o toleranță mai mare la temperaturi mai scăzute în comparație cu insectele tipice; pe măsură ce zăpada începe să se topească la sfârșitul iernii, aceștia sunt capabili să se deplaseze prin crăpăturile din zăpadă.

invazie purici cluj insecte
