Video ÎPS Teodosie s-a trezit cu un clovn, în timpul slujbei de la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța
Moment inedit în timpul slujbei de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, joi, 7 august.
După rostirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare, ÎPS Teodosie s-a trezit în fața altarului cu un clovn.
Faţă în faţă cu un clovn
Potrivit Ziua de Constanţa, bărbatul care purta şi o pălărie roşie s-a apropiat în grabă, a îngenuncheat în fața ierarhului, luându-l pe Arhiepiscopul Tomisului prin surprindere.
„Mă duc să distrez copiii și eu”, a fost răspunsul bărbatului, când a fost întrebat de unde vine.
Neobişnuit a fost nu doar faptul că bărbatul a venit îmbrăcat în clovn, ci că a păstrat pălăria pe cap, lucru interzis bărbaţilor în lăcaşul de cult.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰