Moment inedit în timpul slujbei de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, joi, 7 august.

După rostirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare, ÎPS Teodosie s-a trezit în fața altarului cu un clovn.

Faţă în faţă cu un clovn

Potrivit Ziua de Constanţa, bărbatul care purta şi o pălărie roşie s-a apropiat în grabă, a îngenuncheat în fața ierarhului, luându-l pe Arhiepiscopul Tomisului prin surprindere.

„Mă duc să distrez copiii și eu”, a fost răspunsul bărbatului, când a fost întrebat de unde vine.

Neobişnuit a fost nu doar faptul că bărbatul a venit îmbrăcat în clovn, ci că a păstrat pălăria pe cap, lucru interzis bărbaţilor în lăcaşul de cult.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰