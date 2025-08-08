Antena Meniu Search
Video Ispită de la Insula Iubirii, păruită şi trântită la pământ de un fost iubit. Înainte, femeia îl pălmuise

Imagini inedite la malul mării. O fostă ispită de la Insula Iubirii a fost păruită şi trântită pe nisip de un fost iubit cu care se află în conflict.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 13:37

Imaginile au fost postate pe contul de TikTok. Înainte de asta, femeia îl pălmuise pe bărbat. Protagoniştii sunt tiktokerul Alin şi ispita Dana. Foştii iubiţi nu au mai ţinut cont că sunt în spaţiul public.

Tânăra l-a pălmuit, iar bărbatul a prins-o de păr şi a trântit-o la pământ. Se pare că cei doi nu sunt la primul conflict de acest gen.

Relaţie, bazată pe scandaluri

Fostul cuplu a mai avut scandaluri şi în trecut, iar bărbatul a avut ordin de restricţie şi chiar o brăţară de monitorizare.

Povestea lor de iubire a fost presărată, de-a lungul timpului cu multe momente tensionate şi numeroase despărţiri. Ispita Dana l-a acuzat de nenumărate ori pe fostul iubit de infidelitate.

