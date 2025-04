Încătuşat, în drum spre arest, Tudor Duma, zis Maru, a continuat să se comporte ca într-un live pe TikTok - cinic, sfidător. Nu a dat declaraţii, dar a făcut cu ochiul la camere. Mai devreme, îşi etalase în văzul tuturor mesajul obscen pe care îl avea pe tricou. A fost săltat de mascaţi după ce procurorii DIICOT au stabilit că Rareş Ion a făcut supradoza mortală de droguri în garajul său.

"O singură faptă poate fi la acest moment reţinută în sarcina inculpatului, respectiv aceea de punere la dispoziţie a unui imobil în vederea consumului de substanţe interzise", spune George Chiţu, avocat.

300 de persoane au urmărit live-ul în care Rareș își dădea ultima suflare

Vezi și

300 de persoane au urmărit live-ul pe reţelele sociale pe care Maru îl făcea în timp ce Rareş îşi dădea ultima suflare. Individul a ignorat toate mesajele în care i se cerea să cheme o ambulanţă.

"Ce-ai, mă, te hiperventilezi? Dacă-ţi dau (beep) nu mai ai loc!", spune Maru pe live, în timp ce Rareş îşi dădea ultima suflare.

"De ce nu-l ajuţi? Se simte şi el bine, nu mai fiţi hateri!", este reacția lui Maru la un comentariu lăsat la live-ul său de pe TikTok.

Medicii legişti au stabilit că, în momentul morţii, Rareş Ion avea în organism şase tipuri de droguri. Anchetatorii trebuie să stabilească acum cine i-a furnizat tânărului subtanţele interzise. Iubita lui Rareş îl arată cu degetul chiar pe Maru.

"L-a chemat să se drogheze. S-au dus, au luat metadonă, Rareş a vorbit cu un băiat Darius, un prieten de-al nostru. Şi a zis că el nu ar vrea să bage, el ar vrea să vândă. Până la urmă, Duma a insistat, că, hai, ia şi tu. Duma Tudor i-a dat în jur de 6 grame. Apoi a pornit live-ul", povestește iubita lui Rareș.

Maru și iubita lui au alte variante

Înainte să fie reţinut, Tudor Duma a prezentat o altă variantă. La fel şi iubita sa.

"Când a venit la mine avea o cutie cu medicamente. Nu ştiu exact dacă a consumat din acele medicamente", povestește Tudor Duma, zis și Maru.

"Nu i-a vândut niciun drog lui Rareş. Din câte ştiu eu, singura persoană care i-ar fi vândut droguri se numeşte Victoria Pica. Maru nu a avut nicio treabă, noi am încercat să-i acordăm primul ajutor", spune Diana, iubita lui Tudor Duma.

Maru spune acum că încercase chiar să-l convingă pe Rareş să se lase de droguri.

"I-am zis, băi, uite, nu-i ok aşa, nu-i ok aşa. Te postezi în nişte ipostaze şocante, nu-i ok să devii viral prin faptul că mai ai puţin şi mori", a spus Maru.

Filmarea din seara supradozei arată altceva.

"Ce vierme eşti! Dacă eram un vierme eram unul de-ăla de doi metri, dar care intră prin...", spune Maru pe live, către Rareș.

Rareş Ion era dintr-o familie bună, mama sa conducea o importantă Agenţie de stat. În adolescenţă era pasionat de chimie şi se alăturase unui canal de YouTube care promova ştiinţa.

Rareș, declin direct spre moarte

"L-am descoperit ca pe un tânăr plin, absolut plin de calităţi. Cu mult şarm. Extrem de implicat în tot ce făcea. Mă bazam pe el ca pe un adult", povestește Andreea Stoica, Profesorii Trăsniţi.

Declinul lui Rareş a început în pandemie, spun cunoscuţii săi. În perioada de izolare a rupt legătura cu vechii prieteni şi a intrat într-un anturaj periculos, alături de Vlad Pascu şi dealerul acestuia de droguri, Tudor Duma.

"L-am revăzut pe TikTok foarte grav. Adică era deja o altă persoană. Ne-am simţit neputincioşi", spune Andreea Stoica, Profesorii Trăsniţi.

"Din vina anturajului se întâmplă totul. În speţa asta. Fix vina anturajului", spune Laur, prieten al lui Rareş.

Tudor Duma ar putea face 7 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru punerea locuinţei la dispoziţie pentru consum de droguri. Pedeapsa ar putea creşte dacă se va dovedi că tot el a procurat stupefiantele.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpărături de Paște: în magazine sau online? Magazine Online

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰