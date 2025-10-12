Sute de copii şi kendame colorate au făcut show astăzi la Bucureşti, cu cel mai mare cel flashmob din ţară. Un influencer din Pitești a organizat totul, într-o perioadă în care tot mai mulţi copii renunţă la telefoane, fascinaţi de jucăria japoneză.

La chemarea influencerului Bisoi Petruț, care a relansat kendama printre copii şi adolescenţi, pavilionul central de la Romexpo s-au umplut. 1.000 de copii au venit să demonstreze perfecţiunea mişcărilor pe care le-au deprins ori să înveţe de la cei experimentaţi.

De pe margine, părinții şi-au privit copiii cu mândrie, dar și puţin nostalgici. "A fost acum 6-7 ani o nebunie creată de CRBL şi Oase, acuma a revenit. Mă bucur că-i mai ia un pic din faţa calculatoarelor. Le acordă mult timp kendamelor, este un lucru foarte bun.Toată ziua e cu Kendama în mână, toată ziua şi peste tot. Şi la şcoală, i-a luat-o de trei ori", spun părinţii.

Ce este kendama

Kendama este un joc de îndemânare japonez, apărut în urmă cu peste 300 de ani. Are trei cupe și un vârf pe care trebuie prinsă o bilă legată cu sfoară. Deși pare simplu, ai nevoie de mult antrenament ca să reuşeşti. Fiecare mișcare are un nume şi presupune o tehnică specială. Cei mai buni jucători fac sute de combinații pe minut.

"Nu mai există copil pe telefon, toţi sunt cu Kendama, sunt prieteni între ei şi se susţin! Sunt foarte fericit, mi-am îndeplinit scopul, să lase copiii telefoanele", spune Petruţ Bisoi, organizatorul flashmobului.

Psihologii spun că moda kendamei care a revenit îi scoate pe copii din case, îi învață regulile unei competiții și joaca în echipă. "Este un trend care are la bază nevoia copilului de a socializa. Din nefericire, părinții își țin copilul în casă, îl iau cu ei la plimbare, unde au ei nevoie și atunci se miră că acel copil stă pe telefon. Copilul doar vrea să se joace cu alți copii", a explicat Constantin Cornea, psiholog.

Tot weekendul acesta, un mall din Bucureşti a fost blocat de mii de copii cu kendama, chemaţi de alt influencer să îşi demonstreze talentele.

