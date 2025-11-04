Antena Meniu Search
Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Va depune jurământul pe 6 noiembrie

Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie.

de Redactia Observator

la 04.11.2025 , 14:15
Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Va depune jurământul pe 6 noiembrie - Facebook

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) anunţă că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

"Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice", a informat, luni, ANC.

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

"Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României", a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel. 

