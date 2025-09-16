Klaus Iohannis primeşte un ultimatum de la ANAF. Statul îi cere să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit "ca orice român", după cum a declarat chiar şeful Fiscului. Două-trei luni, atât mai are la dispoziţie fostul şef al statului să se conformeze.

Iohannis a primit somaţie să plătească şi banii încasați din chirie timp de 17 ani. Suma totală se ridică la 4,7 milioane de lei, echivalentul unui milion de euro.

Fostul preşedinte a pierdut definitiv imobilul din centrul Sibiului anul trecut, după un proces deschis încă din 2016 de o prietenă de familie.

În ultima declarație de avere, depusă anul trecut, Klaus Iohannis are trecute în continuare 6 imobile: 3 case și 3 apartamente, toate în Sibiu, cinci cumpărate și un apartament moștenit de soția sa.

Articolul continuă după reclamă

Fostul președinte a declarat că are 190.000 de lei (aproximativ 37.000 de euro) într-un cont bancar deschis în 1999. În ceea ce privește veniturile, acesta a trecut suma de 186.749 de lei încasată din salariul de președinte. Soția sa a obținut 49.553 de lei de la Colegiul Gh. Lazăr din Sibiu, unde este profesoară de engleză.

În 2023, Carmen și Klaus Iohannis au câștigat fiecare câte 40.000 de lei din închirierea imobilelor pe care le dețin, adică 3.300 de lei lunar fiecare, potrivit declarației de avere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰