Și-a văzut mama murind în fața ei, iar sora ei mai mică în urmă cu o săptămână și a încercat să lupte pentru viața ei de pe patul de spital. Amalia, însă, a obosit și a decis să le urmeze în moarte. Tânăra de 21 de ani s-a stins luni din cauza rănilor suferite în accidentul din Pătrăuți, Suceava, din urmă cu două săptămâni. Atunci, șoferul unui TIR a pierdut controlul volanului și a intrat frontal în mașina în care se aflau mama și cele trei fiice. Singura supraviețuitoare a tragediei de pe Drumul Morții E85 este Tabita, o adolescentă de 17 ani.

În urmă cu două săptămâni, destinul familiei Semeniuc avea să ia o întorsătură tragică. Aflate în mașină, în dreptul localității sucevene Pătrăuți, pentru mamă și cele trei fiice ale ei aveau să fie ultimele clipe petrecute împreună.

Șoferul unui autotren, în vârstă de 31 de ani, care circula imprudent pe carosabilul ud, pe Drumul Morții E85 a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, intrând frontal în Volvo condus de mama fetelor, Daniela. Impactul a fost devastator și a fost surprins de o cameră de supravegehre. Femeia de 50 de ani a murit pe loc. Două dintre fete, Cornelia și Amalia au fost rănite grav. La o săptămână după accident, inima Corneliei s-a oprit. Acum a venit și rândul Amaliei să spună adio acestei lumi. S-a luptat din greu, poate și pentru că știa că trebuia să îi fie mamă surorii sale mai mici. Dar nu a mai putut.

"Rămas bun, Ami!"

Articolul continuă după reclamă

Vestea morții a căzut ca un trăsnet pentru cei care au cunoscut-o. Mesajele au curs pe rețelele de socializare. „Durerea unei familii greu încercate. În doar două săptămâni, familia Semeniuc a trăit ceea ce nimeni nu ar trebui să trăiască vreodată. Un accident rutier le-a schimbat destinul pentru totdeauna… Mama a plecat la ceruri pe loc, lăsând un gol imens în sufletele celor dragi. La scurt timp, i-a urmat fiica Cornelia, iar astăzi, încă o rană s-a deschis și fiica Amalia a părăsit această lume. Trei suflete curate, stinse prea devreme, lăsând în urmă o tăcere sfâșietoare și o familie zdrobită de durere. Cuvintele sunt prea mici pentru a cuprinde tragedia și lacrimile nu pot alina o asemenea pierdere. Dumnezeu să le așeze sufletele în lumina și pacea Sa veșnică, iar celor rămași să le dea putere să poarte această cruce grea”. “Rămas bun, Ami! Amalia Semeniuc a fost o prietenă dragă, cu un suflet mare și un talent aparte. Desena și picta cu o măiestrie deosebită, iar cei care au cunoscut-o își vor aminti mereu de sensibilitatea și frumusețea cu care dăruia lumii culori și lumină. Va rămâne în memoria noastră ca o ființă blândă, senină și plină de iubire. Deși nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme, știm că acum se odihnește într-un loc mai liniștit, alături de mama și sora ei, Cornelia. Ne vom revedea, Ami! Îți mulțumim pentru tot ce ai însemnat în viețile noastre”. “Drum lin copil frumos!Sincere condoleanțe familiei îndoliate!” “Doamneee, și ea? Offff. Doamne, Doamne catâ durere, câtâ suferință! Oricât ar plati cel vinovat aceste minunate fete nu se mai întorc.. Doamneee... ce nenorocire! Doua fete și o mamă au plecat împreună.. mari , frumoase . care aveau o viata și ani mulți în față.. De ce Doamne? .Dumnezeu sa va odihnească alături de mama moastră... offf”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Ce spun polițiștii

La data de 15.09.2025, în jurul orei 07:30, un bărbat în vârstă de 31 ani, din comuna Dorna Arini, jud. Suceava, in timp de conducea ansamblul auto format din cap tragator și semiremorca pe DN2, pe raza comunei Pătrăuți, pe direcția Suceava către Siret, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către o femeie de 50 ani din comuna Dărmănești, jud. Suceava, care circula din direcția Siret către Suceava.

În urma accidentului rutier a rezultat decesul conducatoarei auto de 50 de ani și vătămare corporală a trei tinere cu vârste cuprinse între 15 și 21 de ani, pasagere in autoturism.

Șoferul autotrenului în vârstă de 31 ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii accidentului și a se dispune procedural.

Monica Palade Like Cu o experienţă în presă de peste 20 de ani, s-a alăturat echipei observatornews.ro în luna ianuarie 2021. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰