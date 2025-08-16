Este cel mai aglomerat weekend, pe litoral, din acest sezon estival. Minivacanţa de Sfânta Maria a adus peste 200.000 de turişti la malul mării. Însă pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roşu, ceea ce înseamnă că nimeni nu are voie să se scalde în apa mării. În staţiunea Jupiter, trei turişti au ignorat avertismentele. Iar voluntarii au făcut un lanţ uman să îi salveze.

În stațiunea Jupiter, trei turiști au intrat în apă şi au fost scoși cu greu de acolo. Un bărbat de 35 de ani și doi copii au avut nevoie de un lanț uman pentru ca aceștia să fie aduși la mal și asta pentru că valurile sunt puternice.

Bărbatul de 35 de ani a fost scos în stop cardiorespirator, iar după mai multe manevre de resuscitare, a fost declarat decedat. Și în stațiunea Neptun, alți doi turiști au fost scoși în ultima clipă din valuri. Din fericire, conștienți, cooperanți și au refuzat transportul la spital.

Este greu ca turiștii să nu intre deloc în apă, deși salvamarii le recomandă lucrul acesta. Steagul roșu este arborat pe aproape întreg litoralul. Asta înseamnă scăldatul interzis, sunt curenți puternici și înșelători chiar și la mal. Însă mulți dintre turiști au spus că nici nu au observat steagul roșu, iar unii dintre ei nici nu știu ce înseamnă.

Turiştii nu ştiu semnificaţia steagului roşu

Mulţi au mărturisit că ei cred că înseamnă că au voie doar la mal. Nu, steagul roșu înseamnă scăldatul interzis pentru că sunt curenți puternici inclusiv la mal. Alţii au spus că au venit doar câteva zile la mare și nu pot să nu intre deloc în apă chiar dacă salvamarii le recomandă.

Salvatorii nu-i pot scoate cu forța din valuri, așadar rămâne la latitudinea turiștilor să conștientizeze pericolul la care se expun. Este foarte aglomerat, cel mai aglomerat weekend de până acum din acest sezon, sunt foarte mulți turiști și pe nisip și în apă. Gradul de ocupare este între 90 și 100% în unele unități de cazare.

