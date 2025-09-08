Lege mai dură pentru cămătari! Deputaţii au votat o lege care prevede că autorităţile pot să confişte de la interlopi nu doar dobânzile, ca până acum, ci toate sumele împrumutate ilegal. Acum două luni, poliţiştii au descoperit că un clan din Ialomiţa a câştigat aproape două milioane de euro din cămătărie şi spălarea banilor.

Proiectul de lege a apărut după o decizie controversată a Curţii Supreme de Justiţie, cu ajutorul căreia cămătarii îşi minimizau pierderile - Curtea stabilise că banii daţi împrumut de interlopi nu reprezintă obiectul infracţiunii, iar statul putea confisca doar dobânda obţinută ilegal.

"Obiect al infracțiunii în momentul de față este chiar suma care se da cu titlu de împrumut, iar într-o confiscare se menționează foarte clar se confisca bunurile care reprezintă obiectul infracțiunii", spune Alexandru Dimitriu, iniţiator proiect.

Cămătarii percep deseori dobânzi de 100% şi nu se dau în lături de la nimic că să îşi ia banii de la victimele lor.

Articolul continuă după reclamă

"A dat foc cumnatului meu la casă, i-a dat oamenii ăștia pentru bani cu camătă. 400 de euro, mai mult nu lua. Dobânzi uriașe, nu puteam să ieșim nici cu casele, ne lua casele dacă nu le dădeam", spune o victimă.

"Banii respectivi, care sunt dați cu titlu de împrumut sunt considerați că fiind, dacă vreți, o armă a crimei, o armă pe care o folosește infractorul. În momentul în care începe urmărirea penală, sechestrarea bunurilor pe care posibilii cămătari sau persoană suspectată că a desfășurat cămătăria, va avea un sechestru extins atât asupra sumei de bani, cât și asupra dobânzilor", spune Adrian Cuculis, avocat.

Iniţiatorii proiectului de lege cred că banii confiscaţi de la cămătari vor descuraja fenomenul.

"Noi trebuie să ne obișnuim în România și fac un apel la magistrați că nu trebuie să aplicăm legea în favoarea infractorilor, ci tot timpul în favoarea oamenilor de bună credință, a victimelor", spune Alexandru Dimitriu, iniţiator proiect.

Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputaţilor şi că să între în aplicare trebuie semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

