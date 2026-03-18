Veşti bune pentru turismul românesc! După ani de zile în care turiștii străini au ocolit litoralul românesc, apar primele semne de revenire. Din această vară, chartere externe vor ateriza din nou la Constanța, chiar pe noul terminal inaugurat ieri la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Iar veștile bune nu se opresc aici: autoritățile anunță extinderea rutelor regulate, inclusiv curse spre Roma, care ar putea aduce și mai mulți turiști la malul mării.

După ani buni de aşteptare, străinii pot veni pe litoralul românesc... direct cu avionul. Primele chartere cu turişti polonezi vor ateriza în iunie pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar la începutul lunii septembrie vom avea şi curse spre Roma.

"Cu noul terminal cred că Constanţa va avea mult mai mulţi pasageri", spune Hakki Guntanay, reprezentat companie aeriană.

Noul terminal va permite procesarea a 600 de pasageri pe oră față de 200 câți treceau înainte de modernizare, ceea ce va permite procesarea şi operarea a mai multor zboruri spre litoral.

Reporter: Ce fel de turiști străini ai avut în ultimii ani la hotel, dacă ai avut?

Nicu Ivănescu, manager hotel: Îi numeri pe degete. Poate chiar zece turiști, să zicem, străini. Francezi, nemți, bulgari am avut.

Terminalul face parte dintr-un proiect de modernizare care a costat 106 milioane de euro.

"S-a facut un upgrade de balizaj. Avem un balizaj luminos de ultimă generație, astfel încât să putem să avem aterizări și decolări cu vizibilitate redusă", spune Bogdan Artagea, directorul aeroportului Mihail Kogălniceanu.

Aeroportul are şi un nou sistem de securitate de ultimă generaţie.

Iar de anul acesta, Guvernul vrea să aloce mai mulţi bani pentru promovarea turismului românesc.

"Am reuşit, şi mulţumesc Ministerului de Finanţe pentru acest lucru, să dublăm alocarea bugetară aici faţă de 2,2 milioane de euro, vom ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro", spune Ambrozie-Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Specialiştii din Turism susţin că tot nu sunt suficienţi bani

"Vedem Bulgaria, Turcia sau alte țări că investesc în turism și au întoarcere foarte mare în turiști străini. Dacă ajunge să ne depășească și Ucraina ca număr de turiștii, o țară aflată în război, cred că este un semnal mare de alarmă", spune Cristian Bărhălescu, Anat Sud-Est.

"Este un prim pas, un pas micuț, dar perspectivele sunt bune, pentru că tot ceea ce gândim la momentul ăsta în ceea care privește promovarea României ca destinație turistică va avea cu siguranță succes pe viitor", spune Laurenţiu Gîdei, Secretar de Stat.

Lucrările pentru noul terminal al aeroportului din Constanţa au durat trei ani şi jumătate. Proiectul a costat 65 de milioane de euro.

