Bebeluș născut prematur, mort în așteptarea ambulanței la Iași. Mașina a rămas împotmolită în noroi

Un bebeluș născut prematur a murit, în timp ce mama lui aștepta ambulanța, care s-a împotmolit în noroi, în Iași. Este al doilea caz din județ, în două săptămâni, când salvarea nu reușește să ajungă la locul solicitat.

Ana Maria, o femeie din satul Bojila, comuna Mădârjac, a născut prematur în dimineața zilei de 7 martie, la ora 1.20. Deși se solicitase ambulanța înainte, salvatorii nu au reușit să ajungă nici măcar după naștere, așa că bebelușul s-a stins în brațele mamei.

S-a împotmolit salvarea

„Ambulanța nu a putut veni la ea din cauza drumului. Am sunat la Salvare înainte să nască. Până a ajuns Salvarea, fata mea a și născut, iar copilul ăla a murit. Totul din cauza drumului, că nu a putut urca Salvarea, s-a împotmolit. Drumul e foarte rău. Fata mea, acum, e la Maternitate, iar pe băiețel l-au dus la IML. Fata a născut copilul prematur. Avea 7 luni de sarcină, dar până să ajungă Salvarea cu incubatorul pentru copil, el a murit. Nici mașina care trebuia să urce să ia băiatul mort la IML nu a putut urca. Am fugit eu cu copilul în brațe și l-am dus”, a declarat mama femeii pentru BZI.

Pe 23 februarie 2026, o altă ambulanță a rămas împotmolită în noroi de pe drumul județean DJ 282E, în comuna Mădârjac, iar pacientul, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a decedat.

