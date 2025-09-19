Antena Meniu Search
Locuitorii unei comune din Timiş, anunţaţi că apa nu mai este potabilă. De două săptămâni

Locuitorii unei comune din judeţul Timiş au fost anunţaţi că nu mai au voie să consume apa furnizată local. Conform unei adrese a Serviciului Public de Gospodărire Comunală al Comunei Periam, din judeţul Timiş, "s-au constatat depăşiri la parametrii microbiologici şi chimici faţă de valorile admise ce au fost înregistrate la nivelul ZAP Periam."

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 17:00
Ba mai mult, în adresă este menţionat faptul că "se vor lua măsuri urgente în vederea încadrării în parametrii de potabilitate a apei."

Totuşi, în adresa citată este menţionat faptul că "analizele au fost efectuate în data de 01.09.2025" şi anunţul către populaţie pare că a fost făcut la data de 15.09.2025.

Adresa a fost publicată pe contul oficial de Facebook al Primăriei Periam, unde mai mulţi cetăţeni au reacţionat şi au acuzat Primăria că nu au anunţat nimic în tot acest interval, astfel lăsând oamenii să se expună riscurilor.

Facebook / Primăria Periam

"Incompetenţa şi iresponsabilitatea celor care au în atribuţie calitatea apei distribuită pentru consumul populaţiei se fac vinovaţi de întârzierea anunţului făcut către consumatori", este plângerea unui cetăţean.

"După 2 săptămâni faceţi anunţul???, lumea poate s-a îmbolnăvit deja, ruşine celor de la Primărie!", comentează o altă persoană.

Redactia Observator
apa potabila periam primarie anunt adresa
