Petreceri de 1 Mai nu au fost doar pe litoral. Cine nu a ajuns la mare, s-a putut bucura de o petrecere ca în Vama Veche pe malul Dunării. La Galaţi, DJ-ii au întreţinut atmosfera sub clar de lună, iar tinerii s-au bucurat de priveliştea întregului oraş luminat.

"O petrecere ca-n Vamă. Gălăgie!" Pentru tinerii care nu au ajuns în Vama Veche de 1 mai, petrecerea s-a mutat la ei acasă. Muzică, dans, distracţie, pe malul Dunării, de această dată, la petrecerea 1 Mai, ca-n Vamă. În plus, la toate astea, priveliștea Galațiului iluminat pe timp de noapte.

Petrecere pe malul Dunării

Distracţia a început înainte de apus şi a continuat până târziu în noapte. Chiar dacă nu au simţit nisipul mării sub tălpi, tinerii s-au distrat şi nu au pierdut ocazia de a imortaliza momentul şi de a-l împărtăşi cu prietenii pe reţelele sociale.

Vezi și

Reporter: S-a mutat Vama Veche aici?

Tânără: Cu siguranţă, s-a mutat tot aici. Toată distracţia s-a mutat aici.

Aceşti tineri au avut un motiv în plus să se distreze până spre dimineaţă: "Este super tare şi vrem să îi urăm prietenei noastre La Mulţi Ani! pentru că este ziua ei".

DJ-ii au întreţinut atmosfera întreaga noapte, cu mix-uri între melodii vechi şi noi. Food-truck-urile şi barurile au completat petrecerea. După debutul cu succes, organizatorii promit că evenimentul va deveni o tradiţie la Galaţi.

Adrian Obreja Like

Întrebare despre alegeri Pe cine votezi în primul tur al alegerilor prezidenţiale? Geoge Simion Crin Antonescu Elena Lasconi Cristian Terheş Lavinia Şandru Victor Ponta Sebastian Popescu Silviu Predoiu John-Ion Banu-Muscel Daniel Funeriu Nicuşor Dan Tastează mai sus codul din stânga

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰