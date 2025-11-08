Sărbătoare mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici. Astăzi îi celebrăm pe Sfinţii Mihail şi Gavril. Pe lângă tradiţiile specifice, ziua este plină de mese îmbelşugate în familie, pentru că aproape un milion şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica.

Biserica din Fălticeni, care poarte hramul Arhanghelilor Mihail şi Gavril, s-a umplut astăzi de credincioşi. "E o zi de multă bucurie, o zi pe care o sărbătorim în rugăciune şi liturghie. De asemenea, este împământenit obiceiul ca acuma să se facă pomenirea celor adormiţi care au purtat acest nume", a declarat Adrian Duţuc, preot.

Apoape un milion şi jumătate de români îşi celebrează astăzi onomastica, prijel bun de petrecere şi ospăţ alături de cei dragi. Bineînţeles, de pe masa de sărbătoare nu au lipsit nici torturile. "Cel mai comandat este carrot cake, este un tort cu blat de morcovi şi măr, cremă de lămâie şi o inserţie de merişoare. Şi torturi avem şi acesta vanila, care este pe locul 2 cu bezea italiană, tortul mascarpone cu fructe roşii şi amsterdam şi mai multe torturi", a declarat Andreea Druţă, antreprenor.

Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este ultima mare sărbătoare înainte de Postul Crăciunului. Acesta începe sâmbăta viitoare şi ţine 40 de zile, până în Ajunul Crăciunului.

